Nächster Umbruch beim EHC Chur: Mehrere Abgänge stehen fest

Die Qualifikation hat der EHC Chur vor dem Kantonsrivalen EHC Arosa auf Rang 2 abgeschlossen. Darum wurde sein Saisonverlauf in der MyHockey League vielerorts positiv bewertet. Dass der Stadtklub schon in den Viertelfinals der Play-offs an Huttwil gescheitert ist und «in den Play-offs nicht mehr an die Leistungen aus der Qualifikation anknüpfen konnte», stellt Sportchef Roger Lüdi nicht vollends zufrieden. Trotz der Play-off-Enttäuschung bewertet er die Arbeit der Brüder Reto und Jan von Arx weiterhin positiv.