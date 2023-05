Nächster Kantersieg: Die Schweiz schlägt Kasachstan gleich mit 5:0

Das Spiel: So schnell traf die Schweiz an diesem Turnier noch nie. Nach fünf Minuten geht das Team von Patrick Fischer mit dem ersten gefährlichen Abschluss in Führung. Einen Abschluss von Haas pariert der Kasachische Goalie zwar noch, beim Nachsetzer von Geisser ist er dann aber machtlos. Die Schweizer bestimmen auch in der Folge den Rhythmus, wirbeln teilweise durch das gegnerische Drittel. Und müssen hinten doch immer auf der Hut sein bei den schnellen Gegenstössen Kasachstans. Ein Manko: Die Chancenauswertung. Am Ende des Startdrittels verpassen es die Schweizer im Powerplay nachzulegen. Kurz darauf scheitert Malgin solo am gegnerischen Torhüter. Das Torschussverhältnis nach einem Drittel: 17:4.

Die Überlegenheit der Schweizer wird im Mittelabschnitt noch drückender. Corvi und vor allem Malgin verpassen den zweiten Treffer aus besten Positionen. Wenns mit dem feinen Durchspielen nicht klappt, muss manchmal die Brechstange her. Michael Fora zieht nach 28 Minuten von der blauen Linie ab, Herzog lenkt unhaltbar ab. Voilà, 2:0. Damit ist die Ketchup-Flasche offen: Nur drei Minuten später trifft Riat (bei seinem ersten WM-Einsatz) nach starkem Einsatz seiner Sturmkollegen hinter der Bande. Und kurz vor der zweiten Pause trifft Glauser nach herrlicher Kombination zum vermeintlichen 4:0. Die Schiedsrichter geben den Treffer wegen Goaliebehinderung aber nicht.

Lange müssen die Schweizer aber nicht auf Treffer Nummer 4 warten. Dieser fällt nach wenigen Sekunden im Schussabschnitt im Powerplay durch Niederreiter. Zehn Minuten trifft auch Löffel noch – nach einem tollen Scheibengewinn von Senteler, der danach sofort umschaltet und so den Abpraller erzwingt, den Löffel verwertet. 5:0. Und gleichzeitig das Schlussresultat. Die Schweiz führt die Gruppe B weiter an. Mit drei Siegen und 12:0 Toren.

Das fiel auf: