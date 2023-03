Nach HCD-Aus: Dieses Bündner Quartett kämpft noch um den Titel

Nico Gross, Verteidiger, Zug

Der Engadiner erlebt in den Viertelfinals eine Schrecksekunde: Im ersten Spiel der Play-off-Viertelfinalserie gegen die Rapperswil-Jona Lakers (5:2) schlägt Lakers-Verteidiger Michal Jordan seinen Stock auf den Kopf von Gross, als dieser ohne Helm am Boden liegt. Die Folge: eine ziemlich üble Platzwunde. Und ein Déjà-vu für Gross, der sich in der Qualifikation einen dreifachen Kieferbruch zugezogen hatte und länger ausgefallen war. In den Play-offs kam der Verteidiger, der beim EHC St. Moritz gross wurde über kanadische Nachwuchsligen 2020 den Weg nach Zug fand, in sämtlichen sechs Partien zum Einsatz. Und erhält trotz seinen erste 23 Jahren am fünftmeisten Eiszeit aller Spieler beim EVZ. Gibt es am Ende den dritten Meistertitel für den Engadiner?