«Muss wohl wieder Socken tragen» - Nino Niederreiter äussert sich nach Transfer

Es sind turbulente Tage, die Nino Niederreiter hinter sich hat. Für die Nashville Predators erzielte der 30-jährige Churer in den vergangenen drei Partien gleich vier Tore. Dann erhält er von den Teamverantwortlichen die Nachricht, dass er per sofort zu den Winnipeg Jets transferiert wird. Nach bloss einem halben Jahr in Nashville muss Niederreiter seine Koffern wieder packen. Die Predators erhalten dafür einen Zweitrunden-Pick für den NHL-Draft 2024.

Jetzt äussert sich Niederreiter in den sozialen Medien. «Das waren verrückte Tage...», schreibt er auf Instagram. «Es war eine sehr kurze Zeit in Nashville. Aber ich bin dankbar allen Leuten gegenüber, die ich kennenlernen durfte.» Und weiter: «Auch mit einem meiner grössten Freunde, Roman Josi, zu spielen, war sehr speziell.»