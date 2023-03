Mehrere Abgänge: Von diesen Spielern verabschiedet sich der EHC Chur

Die Qualifikation 2022/23 des EHC Chur verlief mit dem 2. Platz erfolgreich. Ernüchterung danach in den Play-offs: Bereits nach den Viertelfinals gegen Huttwil war für die Churer Schluss. «Das Team konnte nicht mehr an diese guten Leistungen anknüpfen», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Und kündigt an: Die sportliche Führung arbeite bereits an der Zusammenstellung der Mannschaft für die Saison 23/24.

Diese Veränderungen bringen auch Abschiede mit sich. Folgende Spieler werden den EHC Chur verlassen:

Marvin Kortin (3 Saisons EHC Chur, Rücktritt)

Marc Cadonau (1 Saison, beginnt Studium)

Wesley Haueter (3 Saisons, ungewiss)

Kilian Liechti (3 Saisons, ungewiss)

Jerome Portmann (1 Saison, ungewiss)

Cyrill Bischofberger (1 Saison, Rücktritt)

Danke «Butch»!

Ebenfalls zu Ende geht die gemeinsame Zeit zwischen dem EHC Chur und Yannick «Butch» Bucher.

Der 33-jährige wechselte auf die Saison 2013/14 vom EHC Uzwil zum Churer Stadtclub in die 1. Liga. Über 280 Spiele später kann er auf vier Saisons 1. Liga und sechs Saisons MySports bzw. MyHockey League zurückblicken. Sein letztes Spiel bestritt Bucher für den EHC gegen den EHC Frauenfeld in der letzten Partie der Regular Season. Aufgrund eines gebrochenen Arms verpasste er dann die Playoff-Serie gegen Huttwil. Er befindet sich weiterhin im Genesungsprozess und ist bereits wieder im Aufbautraining. Wo seine weitere Reise hinführt ist zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss.

284 Spiele, 74 Tore und 122 Assists - der EHC Chur bedankt sich bei Bucher für seinen grossen Einsatz. (red)