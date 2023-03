Mehr Nachwuchs: So soll Holden den HCD prägen

Zwei Monate nach der Freistellung von Christian Wohlwend hat der HC Davos dessen Nachfolger gefunden. Wie die Bündner am Sonntagabend mitteilen, wird Josh Holden, derzeit Assistenztrainer in Zug, der neue Headcoach im Landwassertal. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger übernimmt sein Amt im Sommer und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

«Mit Josh konnten wir den perfekten Mann für unsere neue Strategie verpflichten», sagt Sportchef Jan Alston. Diese sieht vor, die Zusammenarbeit der 1. Mannschaft und den beiden obersten Nachwuchsstufen U17 und U20 in allen Bereichen zu intensivieren und verbessern. Die Coaches sollen noch stärker im Austausch miteinander stehen. «Der Trainer der ersten Mannschaft muss jeden U17-Spieler kennen», sagt Alston. Ziel ist es, die Spielidee des HCD über sämtliche Stufen zu vermitteln und so auch den Schritt aus dem Nachwuchs in das Fanionteam zu verkleinern.

Kommunikator, Ausbildner und Anführer

Holden weiss, wie man solche Talente an die höchste Spielklasse heranführt. Mit der EVZ Academy verfügen die Innerschweizer über eine schweizweit lange beispiellose Nachwuchsförderung. Holden hat die knifflige Balance zu bewältigen, den HCD neben der Integration von jungen Spielern sportlich an die nationale Spitze zu bringen. Dass er dies ohne Erfahrung als Cheftrainer tun soll, ist für Sportchef Alston kein Problem. «Er hat in Zug viel Erfahrung sammeln können, hatte dort mit Dan Tangnes einen der besten Mentoren und hatte grossen Anteil an den beiden Meistertiteln.» Zudem will der HCD die fehlende Headcoaching-Erfahrung durch den Verbleib von Waltteri Immonen und Glen Metropolit kompensieren. Die beiden bisherigen Assistenten und derzeitigen Interims-Cheftrainer haben werden wieder ins zweite Glied rücken und haben ihre Verträge bis 2025 verlängert. Gerade Immonen kennt den Klub gut und verfügt über langjährige Coachingerfahrung.

«Josh ist ein guter Kommunikator, ein guter Ausbildner und ein guter Anführer», führt Alston weiter aus. Als langjähriger Stürmer bei Freiburg, Langnau und vor allem Zug (zehn Jahre) kennt dieser das Schweizer Eishockey aus dem Effeff.

Eine Reizfigur auf dem Eis

Wie die Fans auf die Verpflichtung Holden reagieren werden, wird sich zeigen. Der Kanadier galt als Charakterspieler. Als kurz nach der Freistellung Wohlwends die ersten Gerüchte zu seiner Person auftauchten, löste dies in den Sozialen Medien einen kleinen Shitstorm aus.

Affaire à suivre. Nach den Play-offs, die für den HCD am Mittwoch beginnen.