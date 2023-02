Magnus Nygren im grossen Interview: «Ich bin ein glücklicher Mann mit einem Bein»

Er war während sechs Jahren eine der wichtigsten Teamstützen beim HC Davos. Der Schwede Magnus Nygren scheute sich nie, klare Worte auszusprechen, Fehler einzugestehen und zu sagen, was Sache ist. Er war auch in der Kabine eine wichtige Person. Dass er den HCD zum Saisonende verlassen würde, ist bereits seit Dezember bekannt. Wegen einer schlimmen Beinverletzung ging seine Zeit auf dem Eis aber früher zu Ende als geplant. Momentan absolviert er in Davos bereits wieder seine Reha.