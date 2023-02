Lukas Rubin: Aus der Swiss League zum Meistertitel mit dem EHC Chur?

Es sei eine Notwendigkeit gewesen. «Die Situation, in der ich mich befand, war nicht gut», sagt Lukas Rubin. Der Verteidiger des EHC Chur spricht den Saisonbeginn an. Eigentlich stand er bei Winterthur in der Swiss League unter Vertrag. Er schien den Sprung geschafft zu haben: Nach einer Saison in der MySports League bei Bülach endlich der unterschriebene Swiss-League-Vertrag. Doch es kam anders. «Der Trainer hat zu Beginn nicht auf mich gesetzt und darum habe ich mich umgeschaut, wo ich zum Spielen komme», erzählt Rubin. Die naheliegendste Lösung wäre eine Rückkehr nach Bülach gewesen.