Liechtensteiner Eishockey-Nationalteam: Ein erstaunliches Erfolgserlebnis in der tiefsten Provinz

Argentinien, Kolumbien, Irland, Portugal und Liechtenstein. Liest man die Namen dieser Länder, verbindet man sie mit vielem. Mit Sonne, Sand, Meer, Pubs oder mit einem Fürsten. Aber sicher nicht mit Eishockey. Diese fünf Nationen fanden aber zu Beginn des Monats Mai zusammen, um am IIHF Development Cup gegeneinander zu spielen. Was die Teams vereint? Sie alle haben keine überdachte Eisfläche in ihrem Land, weshalb sie keine Vollmitglieder des Internationalen Eishockeyverbands IIHF und nicht zu offiziellen WM-Spielen zugelassen sind.