Leerer Gästesektor: Warum die HCD-Fans auf die Reise nach Ambri verzichteten

Wo der HC Davos auch spielt – oft ist der Gästesektor prall gefüllt. Kein anderer Klub in der Schweiz hat eine derart verstreute Fanbasis im ganzen Land.

Doch beim Auswärtsspiel gegen Ambri-Piotta vom Samstagabend bleibt der Sektor der Gästefans gänzlich leer. Was ist passiert? Stau? Ein verwirrter Carfahrer? Nichts dergleichen. Die HCD-Fans verzichteten auf eine Reise in die Leventina. Aus Protest gegen die hohen Ticketpreise in Ambri. 40 Franken kostet der Eintritt in den Gästesektor der Gottardo Arena seit dieser Saison, nirgends sonst sind die Preise derart hoch. Und: Die maximale Kapazität des Gästesektors wurde auf diese Saison reduziert, beträgt neu bloss noch rund 180 Plätze. «Hockey muss für jede bezahlbar sii», schreibt der Sektor 1921, die Davoser Fanvereinigung, auf Instagram. Und weiter: «Aus Solidarität mit allen Fans, denen es finanziell nicht so gut geht, werden wir vorläufig keine Spiele mehr in Ambri besuchen.»