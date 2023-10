«Klare Verletzung der Fairness»: Wohlwend kassiert Busse von 5300 Franken

«Hat die Nerven nicht im Griff»

Der Beschuldigte scheint demnach seine Nerven nicht im Griff zu haben und auch durch die frühere Sanktion nicht belehrbar. In Erinnerung etwa die Play-off-Halbfinals 2022. Wohlwend, damals noch Trainer des HC Davos, warf in der zweiten Partie gegen Zug mehrere Flaschen aufs Eis, wurde von den Schiedsrichtern mit einer Disziplinarstrafe in die Garderobe geschickt. «Der Beschuldigte scheint demnach seine Nerven nicht im Griff zu haben und auch durch die frühere Sanktion nicht belehrbar.»

Die Beschuldigten nahmen mittels E-Mail Stellung zum Vorfall. Auf Ajoie-Seite störte man sich daran, dass auf den Bildern bloss Wohlwend gezeigt wurde, nicht aber sein Gegenüber Dubé. Dieser habe während der ganzen Szene ebenfalls geschrien und geschimpft. «Auch der gegnerische Coach hat eine Grenze überschritten.» Und weiter: «Die Emotionen haben den Beschuldigten übermannt, es ist aber keine negative Absicht dahinter gewesen.»