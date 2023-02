Keine Punkte: Sowohl Arosa als auch Chur gehen am Mittwochabend leer aus

Arosa gegen Bülach ohne Punkte

In der viertletzten Qualifikationsrunde verpasste es der EHC Arosa in der Tabelle auf Rang 2 vorzustossen. Vor 915 Zuschauerinnen und Zuschauer gegen den Tabellenneunten Bülach verschliefen die Schanfigger den Start und lagen nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Nach der Pausenansprache von Rolf Schrepfer zeigte sich, dass die Moral im Team trotz dem bitteren 0:2 am Sonntag im Cupfinal gegen Martigny intakt ist.

Mit einer klaren Leistungssteigerung kehrten die Aroser die Partie im Mitteldrittel. David Rattaggi, Jan Schöni und Luca Schommer machten aus dem 0:2 ein 3:2. Um die drei Punkte ins Trockene zu bringen, agierte der EHC Arosa im Schlussdrittel dann aber wieder zu fehlerhaft. Die Zürcher, die noch immer um die Play-off-Qualifikation kämpfen, liessen sich nicht zweimal bitten und wendeten das Spiel mit drei Treffern in Folge erneut. Erst in den Schlussminuten erwachten die Schanfigger wieder. Der Treffer von Captain Reto Amstutz in der 58. Minute zum 4:5 kam aber zu spät. Bülach brachte den Vorsprung über die Zeit und nahm die drei Punkte mit auf den Heimweg.