Kantersieg gegen den Meister: Der HCD zerlegt Servette in seine Einzelteile

Der HCD sorgte am Dienstag bereits vor dem Spiel gegen die Genfer für Schlagzeilen. Mit dem Slowaken Tomas Jurco transferierten die Bündner einen siebten Ausländer, dessen Anstellung vorerst auf einen Monat befristet ist und der den verletzten Dennis Rasmussen ersetzen soll. Jurco wurde in der Partie gegen den Meister denn auch direkt eingesetzt, obwohl er seit 3 Uhr morgens auf den Beinen war und via Kosice und Wien eine lange Reise nach Davos hinter sich hatte.