Josh Holden hat seine Feuertaufe auf dem Eis hinter sich

Die Vorboten des Winters sind zu spüren. Die Temperaturen in Davos sind an diesem bitterkalten Montagmorgen im August nahe dem Gefrierpunkt. Bei der Fahrt ins Landwassertal sind die ersten Berggipfel weiss gepudert, es hat in der Nacht geschneit. Rund um das Eisstadion liegt die weisse Pracht zwar noch nicht. Dass der HC Davos an diesem Tag ins Eistraining startet, passt aber doch perfekt zu diesem Tag.