Jetzt live: Wie schlägt sich der HC Davos auswärts gegen das favorisierte Zug?

Vor dem Spiel

Herzlich willkommen liebe HCD-Fans und Eishockeybegeisterte, in gut 15 Minuten geht es in der Bossard Arena in Zug los. Der HCD steht auf Tabellenrang 10 und ist gegen den Tabellenzweiten Zug dringend auf Punkte angewiesen. Die Aufgabe dürfte aufgrund der Tabellenkonstellation also alles andere als einfach werden. Obwohl die Landwassertaler nach dem 3:0-Heimsieg gegen die ZSC Lions am vergangenen Wochenende viel Selbstvertrauen haben dürften. Ein spezielles Spiel dürfte das Direktduell für den HCD-Trainer Josh Holden werden. Der Kanadier war vorher Assisenztrainer von Dan Tangnes beim heutigen Gegner.