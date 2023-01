Jetzt live: Mit 2:2 gehen Fribourg und Davos ins letzte Drittel

Zweite Drittelspause

Was für ein Spektakel in Fribourg. Mit 2:2 gehen die beiden Teams in die Pause. Zu Beginn des Drittels sammeln sich die Davoser. Der Tscheche Stransky schnürt den Doppelpack und bringt die Landwassertaler gar in Führung, doch das Premierentor von Kevin Etter lässt beide Teams mit einem gerechten Unentschieden in die zweite Pause gehen. Auch schussmässig sieht das ausgeglichen aus. Davos hat 24 Mal aufs Fribourger Tor geschossen, das Heimteam 21 Mal.