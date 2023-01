Je ein Sieg für Arosa und Chur – das Bündner Eishockey-Round-up vom Mittwoch

Abgebrühte Aroser

Gegen den Tabellenletzten Frauenfeld der MyHockey-League bekundete Tabellenführer Arosa bei ihrem 3:0-Erfolg wenig Probleme. Die Frauenfelder wehrten sich zwar nach Kräften, gegen die formstarken Schanfigger war aber an diesem Abend kein Kraut gewachsen. Das erste Tor des Spiels erzielte Hassan Krayem nach etwas mehr als neun Minuten nachdem er unnachgiebig der Scheibe nachsetzte, bis das 1:0 Tatsache war.

Im zweiten Drittel eröffnete Reto Amstutz` schöner Pass Rui Zryd eine grosse Chance, die sich der Berner Oberländernicht entgehen liess und die Blaugelben kurz nach Spielhälfte mit 2:0 in Führung schoss. Im letzten Drittel zeigten die Aroser dann eine abgebrühte Leistung, Alain Bahars Schuss von der eigenen Grundlinie ins leere Frauenfelder Tor bedeutete die Siegsicherung. Am kommenden Samstag ist dann der siebte der Tabelle, die Düdingen Bulls, in Arosa zu Gast.

Resultate: Lyss - Düdingen 5:3. HCV Martigny - Huttwil 4:2. Thun - Franches-Montagnes 1:2. Arosa - Frauenfeld 3:0. Bülach - Chur 1:5. Seewen - Dübendorf 4:6.

Rangliste: 1. Arosa 23/48. 2. Thun 23/45. 3. Chur 23/44. 4. HCV Martigny 23/41. 5. Lyss 23/37. 6. Seewen 23/34. 7. Düdingen 23/33. 8. Franches-Montagnes 23/32. 9. Huttwil 23/30. 10. Dübendorf 23/26. 11. Bülach 23/25. 12. Frauenfeld 23/19.

