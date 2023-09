Jan Alston reagiert: HC Davos verpflichtet Tomas Jurco

Nach den Ausfällen von Enzo Corvi, Dominik Egli, Michael Fora und dem Schweden Dennis Rasmussen legt der HC Davos auf dem Transfermarkt nochmals nach. HCD-Sportchef Jan Alston ist auf der Suche nach einem Spieler, der der Mannschaft kurzfristig aushelfen kann, auf Tomas Jurco gestossen. Der Slowake konnte nun von einem Monatsvertrag überzeugt werden, wie der Verein in einer Medienmitteilung bekannt gab. Zuletzt hielt sich Jurco in seiner Heimat fit, nachdem er verschiedene Angebote aus der KHL abgelehnt hatte.

Jurco hat in seiner Hockeykarriere schon einiges erlebt. Aus der Juniorenabteilung des HC Kosice stammend, wechselte der 1.88 Meter grosse Stürmer mit 17 Jahren nach Nordamerika in die Canadian Hockey League und überzeugte dort auch die NHL-Scouts und wurde 2011 von den Detroit Red Wings gedraftet.

Auch schon in China aktiv

Bis 2021 kam der Slowake in 231 NHL- und 266 AHL-Partien zum Einsatz, ehe er beim kasachischen Hauptstadtklub Barys Nur-Sultan einen neuen Arbeitgeber fand. Letzte Saison war Jurco beim chinesischen KHL-Teilnehmer Kunlun Red Star unter Vertrag.

Mit der slowakischen Nationalmannschaft nahm er an den Olympischen Winterspielen 2014 sowie an den Weltmeisterschaften 2015, 2016 und 2018 teil. Zudem gewann er mit dem slowakischen Olympia-Aufgebot bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking die Bronzemedaille.