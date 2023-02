Ist er etwa der neue Trainer? Rekordtorschütze Miroslav Klose schaut beim HCD vorbei

Dienstagabend. Eisstadion Davos. 5080 Zuschauerinnen und Zuschauer schauen sich das Meisterschaftsspiel zwischen dem HCD und Lausanne an. Darunter: Miroslav Klose: ehemaliger deutscher Fussball-Nationalspieler und einer der ganz grossen seines Fachs. Der Stürmer lief zwischen 2001 und 2014 137 Mal für die DFB-Elf auf, erzielte dabei 71 Tore – so viele wie kein anderer für die deutsche Nationalelf. Klose wurde 2014 Weltmeister. Er ist zudem weltweit der einzige Spieler, der in vier WM-Halbfinals eingesetzt wurde. 2006, als Deutschland in den Final vorstiess, wurde er WM-Torschützenkönig.

Auch im Vereinsfussball hat der heute 44-Jährige seine Spuren hinterlassen. Mit Bayern München wurde er zwei Mal deutscher Meister, stand 2010 im Final der Champions League. Heute ist Klose Trainer des österreichischen Bundesligaklubs SCR Altach.

Kein Glücksbringer

Mit Altach liegt Klose derzeit auf Rang 10 der Tabelle. Ob er ein Kandidat für den freien Trainerposten beim HCD ist? Noch immer ist nicht bekannt, wer bei den Davosern ab der nächsten Saison übernimmt. Nun, Klose wohl eher nicht... Denn auch seine Anwesenheit kann den HCD nicht beflügeln: Gegen Lausanne gibts ein 0:2.