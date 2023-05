Ist die Schweizer Goalie-Zukunft in Gefahr?

Die Schweiz hat an der Eishockey-WM in Riga Historisches geschafft. Die beiden Torhüter Leonardo Genoni und Robert Mayer blieben zum Turnierstart 205 Minuten ohne Gegentreffer. Sie knackten damit den Rekord aus dem Jahr 1939. Und: Die Goalies waren auch zuletzt in den beiden Partien gegen die Top-Nationen Kanada (Genoni) und Tschechien (Mayer) mit starken Leistungen mitverantwortlich für den Sieg. Das Duo setzt damit den Trend der vergangenen Jahre fort. Auch dank ihren überdurchschnittlichen Goalies schaffte die Schweiz den Anschluss an die Weltspitze.