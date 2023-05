Im Tollhaus Riga: Schweizer verliert erstmals an dieser WM

Das Spiel

Für die Schweiz geht es um nichts, sie hat den Gruppensieg bereits auf sicher. Für Lettland geht es um alles, der Gastgeber braucht mindestens einen Punkt für die Viertelfinal-Qualifikation. Die elektrisierende Atmosphäre scheint die Letten aber anfänglich eher zu hemmen. Obwohl die Schweizer ohne drei NHL-Spieler antreten, sind sie mehrheitlich in der Zone des Gegners drin. Gleich mehrmals wird's gefährlich vor dem lettischen Tor. Das Heimteam findet aber immer besser ins Spiel, Bukarts vergibt nach neun Minuten völlig frei vor van Pottelberghe. Der WM-Debütant hat auch in der Folge einiges zu tun. Und die Schweizer? Sind bei ihren Aktionen zu verspielt. Richard und Bertschy zaubern, bringen die Scheibe aber auch nicht ins Netz. Und dann will auch Senteler die Scheibe ins Netz tragen, statt zu schiessen.

22. Minute: Jetzt wird's richtig laut in der Riga Arena. Freibergs bringt die Letten von der blauen Linie in Führung. Fischer nimmt die Coaches Challenge. Der Grund: eine mögliche Torhüterbehinderung. Doch die Schiedsrichter bleiben nach Videostudium bei ihrem Entscheid. Doppelt bitter: Weils die erste Strafe der Partie gegen die Schweiz obendrauf gibt. Und weil kurz darauf auch Moser auf die Strafbank muss, spielt die Schweiz 39 Sekunden mit 3 gegen 5. Auch dank van Pottelberghe bleibt es beim 0:1. Doch dann lässt Kevin Fiala den Hexenkessel Riga verstummen. 1:1, der erste WM-Treffer des NHL-Stürmers. Bloss:Das Resultat hält nicht lange. Gerade einmal 32 Sekunden. Dann erwischt Abols van Pottelberghe zwischen den Beinen. Die Riesen-Chance zum Ausgleich hat Haas. Der Biel-Stürmer läuft plötzlich alleine aufs Letten-Tor los. Der starke Silovs pariert. Mit zwei Strafen nimmt sich die Schweiz in der Folge selbst etwas aus dem Spiel.

Viel Aufregung zu Beginn des Schlussabschnitts: Erst zischt ein Schuss von Ambühl im Powerplay knapp am Tor vorbei. Dann knallt ein Abschluss von Corvi mit voller Wucht an den Kopf von Zile. Doch der lettische Stürmer hat Glück im Unglück. Die Schweizer werden stärker, Senteler vergibt den Ausgleich, nachdem er sich in den Slot der Letten gekämpft hatte. Kurz nach Ablauf eines Schweizer Powerplays ist die Scheibe dann doch im Tor. Corvi spielt herrlich auf Riat, der trifft zum zweiten Mal an diesem Turnier. Von Lettland kommt nun immer weniger. Und wer sorgt für die erste Schweizer Führung? Natürlich Andres Ambühl. Fiala findet den HCD-Captain, der direkt abzieht. Doch das 3:2 hält nich lange. Daugavins schliesst nach einem Scheibenverlust der Schweizer erfolgreich ab. Das Stadion, zuvor verstummt, tobt wieder.

Verlängerung. Jetzt geht es auch für die Letten um nichts mehr.

Das fiel auf