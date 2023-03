Holden wird neuer HCD-Trainer - Bestätigung soll noch heute kommen

Zwei Monate nach der Freistellung von Christian Wohlwend hat der HC Davos dessen Nachfolger gefunden. Gemäss gut unterrichteten Quellen wird Josh Holden ab Sommer neuer Trainer beim HCD. Der 45-jährige Schweiz-Kanadier soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Eine entsprechende Bestätigung des HCD soll noch am Sonntag folgen.

Holden hat als Spieler in der National League Spuren hinterlassen. Er war bei Freiburg, Langnau und vor allem zehn Jahre beim EV Zug engagiert. Holden war nicht bloss ein begnadeter Torschütze sondern auch ein Charakterspieler. Direkt an das Ende seiner Aktivkarriere stieg er ins Trainerbusiness ein. Seit 2019 ist er Assistent von Dan Tagnes beim EVZ.

Die Wahl Holdens mag aufgrund seiner Unerfahrenheit als Cheftrainer überraschen. Allerdings hatte der 45-Jährige mit Tagnes einen der besten Lehrmeister. Mit Zug wurde Holden zwei Mal Schweizermeister. Er ist derzeit unter anderem verantwortlich für das Powerplay, der EVZ verfügt über das drittbeste Überzahlspiel der Liga. Vor wenigen Wochen hat Holden bekanntgegeben, seinen Vertrag als Assistent beim EVZ nicht zu verlängern. Bereits vor Weihnachten sagte er in einem Interview, er sei bereit, mehr Verantwortung übernehmen.

Holden kennt das Schweiz Eishockey zudem aus dem Effeff. Im Konstrukt EVZ lernte er auch, wie man junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft führt. Die Zuger haben mit der EVZ Academy schweizweit eine beinahe einzigartige Nachwuchsstruktur.

Er erhält in Davos zwei Assistenten an seine Seite, die den Klub bereits bestens kennen. Die derzeitigen Interimstrainer Glen Metropolit und Walteri Immonen werden nach dieser Saison wieder ins zweite Glied rücken und Holden mit ihrer Expertise zur Seite stehen. Auch sie sollen einen neuen Vertrag bis 2025 erhalten. Das Duo führt den HCD durch die Play-offs, die am Mittwoch auswärts gegen die ZSC Lions beginnen.