HCD-Verteidiger Sven Jung: «Es ist umso bitterer, wenn wir so verlieren»

Warum es in der regulären Spielzeit nicht zum Sieg gereicht hatte:

«Wir hatten Phasen, in denen wir besser waren und Phasen, in denen wir nicht so gut waren. Ich hatte aber das Gefühl, dass wir recht diszipliniert waren, viel besser als noch in Zürich. Aber logisch, wenn du 1:2 in Rücklage bist, musst du alles in die Waagschale werfen und den Ausgleich suchen.»

Die «lange» Verlängerung:

«Im letzten Jahr hatten wir eine oder zwei gegen Rapperswil Jona, neu war es nicht für uns. Wir wussten, dass es Energie kosten wird. Wir haben das beste daraus gemacht, aber unglücklich verloren.»

Wieso der HCD die Serie noch drehen kann:

«Weil wir besser sind.»

Während die Lions am Freitag in der heimischen Swiss Life Arena den Halbfinaleinzug perfekt machen könnten, bietet sich dem HC Davos die Gelegenheit, mit einem Sieg die Serie wieder spannend zu machen.