HCD-Trainer Waltteri Immonen: «Gibt viele wichtigere Dinge im Leben»

von Lars Morger und Roman Michel

Waltteri Immonen, wir stehen noch in den Katakomben der Swiss-Life-Arena. Die Saison des HC Davos ist seit wenigen Minuten zu Ende. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Ich habe gerade keine Worte. Ich bin sehr stolz auf das Team. Der Spirit war da, der Teamgeist war da. Ich fühle mich geehrt, den ganzen Winter mit dieser Truppe erlebt zu haben. Wir haben alles gegeben. Am Ende waren die Lions ein kleines Stück besser.