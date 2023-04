HCD-Stürmer Knak wechselt für Play-offs nach Nordamerika

Aus Blau-Gelb wird Blau-Weiss. HCD-Stürmer Simon Knak wechselt für den Abschluss der Saison in die AHL zu den Milwaukee Admirals. Das Farmteam der Nashville Predators lud den 21-jährigen Stürmer für ein Tryout ein. Vorgesehen ist, dass Knak die restlichen Qualifikationsspiele sowie die Play-offs für die Admirals bestreitet.

Knak wurde 2021 in der sechsten Runde von Nashville gedraftet. Seit vier Jahren spielt der Zürcher, der einen Teil seiner Nachwuchszeit in Nordamerika verbrachte, beim HC Davos. In der abgelaufenen Saison realisierte Knak 23 Skorerpunkte, der höchste Wert in seiner Profikarriere (8 Tore, 15 Assists).

Im vergangenen Oktober verlängerte Knak seinen Vertrag beim HCD um drei Jahre bis 2026.