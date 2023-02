HCD-Neuzugang Aaron Irving: Der Weltenbummler nimmt seinen nächsten Anlauf

Spass habe es gemacht. Freude habe er gehabt. An den unglaublichen Fans, der tollen Kulisse, dem guten Resultat, das der HCD im letzten Spiel vor der Nationalmannschaftspause in der heimischen Davoser Eishalle eingefahren hat. Aaron Irving steht im Kabinengang nach dem Spiel und schwärmt. «Die Fans hier sind wirklich unglaublich, was für eine Stimmung», sagt er, nachdem er erstmals vor dem Davoser Heimpublikum aufgetreten war, das seinen neuen Spieler mit einem ausverkauften Haus begrüsste.