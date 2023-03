HCD bestätigt: Holden wird neuer Trainer

Holden kennt das Schweiz Eishockey zudem aus dem Effeff. Im Konstrukt EVZ lernte er auch, wie man junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft führt. Die Zuger haben mit der EVZ Academy schweizweit eine beinahe einzigartige Nachwuchsstruktur.

Er erhält in Davos zwei Assistenten an seine Seite, die den Klub bereits bestens kennen. Die derzeitigen Interimstrainer Glen Metropolit und Walteri Immonen werden nach dieser Saison wieder ins zweite Glied rücken und Holden mit ihrer Expertise zur Seite stehen. Auch sie sollen einen neuen Vertrag bis 2025 erhalten. Das Duo führt den HCD durch die Play-offs, die am Mittwoch auswärts gegen die ZSC Lions beginnen.