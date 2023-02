HC Prättigau-Herrschaft: Freude auf, Frust neben dem Eis

Mit ein bisschen mehr Cleverness und einer Prise Wettkampfglück hätte der HC Prättigau-Herrschaft in den Play-off-Viertelfinals der 1. Liga womöglich auch die Hürde Wil überspringen können. «Der Knackpunkt», sagt Präsident Stephan Weber mit ein paar Tagen Abstand, «war das dritte Spiel. Diese Partie hätten wir definitiv gewinnen müssen.» Es kam anders. Der Gegner aus Wil zwang das Glück in der Verlängerung auf seine Seite. Zwei Tage später beendeten die St. Galler auswärts in Grüsch die Serie mit dem dritten Sieg zu ihren Gunsten.