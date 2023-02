HC Davos: Noch fehlt der Feinschliff

Eines mss man dem HC Davos Ausgabe 2022/23 definitiv lassen: Der Rekordmeister ist auch ein Meister der engen Partien und garantiert viel Drama auf Eis. Die Partien mit Davoser Beteiligung leben in der Regel von der Spannung. Zum 20. Mal stand am Samstag im Heimspiel gegen den HC Lugano nach einem unentschiedenen Spielstand nach 60 Minuten eine fünfminütige Extraschicht auf dem Programm. «Wir wollen den Zuschauern halt etwas bieten», analysierte Angreifer Julian Schmutz in den Katakomben mit dem Schalk in den Augen die sich häufenden Entscheidungen nach der regulären Spielzeit.