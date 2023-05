Harter Kampf gegen Slowaken: Die Schweiz gewinnt auch viertes WM-Spiel

Das Spiel: Schon in den ersten Minuten wird deutlich: Das ist eine ganz andere Gangart als noch in den drei Spielen zuvor. Die Slowaken steigen hart in die Zweikämpfe, kommen in der Startphase zu gefährlich Möglichkeiten vor Mayers Tor. Und die Schweizer? Schiessen während ihrer ersten Druckphase das erste Tor. Simion scheitert noch am Beinschoner des slowakischen Goalies. Wenig später trifft Siegenthaler von der blauen Linie aus an Freund und Feind vorbei ins Netz. Erster WM-Einsatz des NHL-Verteidigers, erster Schuss, erstes Tor. Das Spiel ist danach ein offener Schlagabtausch – mit leichten Vorteilen für die Slowaken, die von den Fehlzuspielen in der Schweizer Defensive aber nicht profitieren können. Weil Mayer aber dicht hält und vorne Loeffel mit seinem Kracher scheitert, bleibts beim 1:0.

Die Schweizer kommen danach mit viel Power aus der Kabine, drücken aufs 2:0. Und schlagen nach einem Scheibenverlust der Slowaken durch Niederreiter zu. Viertes WM-Tor für den Churer. Bloss: Die Reaktion der Slowaken kommt sofort. 21 Sekunden nach dem 2:1 kassiert die Schweiz das erste Gegentor dieses Turniers. Die Schweizer verkraften den Treffer gut, überstehen das erste Boxplay – und haben dann durch Malgin die grosse Chance zum 3:1. Der NHL-Stürmer scheitert nach einem Schweizer Konter, ausgelöst durch einen weiten Pass Mayers, am gegnerischen Goalie. Auch in der Folge haben die Schweizer das Geschehen im Griff. Bloss: Ein Tor will ihnen aber trotz klarem Chancenplus nicht gelingen. Kurioses dann kurz vor der zweiten Pause: Simion entwischt in Unterzahl und wird von seinem Gegenspieler regelwidrig gebremst – Penalty! Doch Fiala lässt die Chance liegen, scheitert an Hlavaj. Und wer sie vorne nicht macht, kassiert sie hinten: Im gleichen Unterzahlspiel bringen die Schweizer die Scheibe nicht raus, Mayer lässt einen Abschluss zur Seite fallen. Und prompt stehts 2:2.

Weil sich der Slowake Knazsko nach dem Tor zu einer Provokation hinreissen lässt, dürfen die Schweizer zu Beginn des dritten Drittels im Powerplay ran – trotz der NHL-Sturmlinie ohne Erfolg. Es braucht einen Schuss aus der Distanz, um im dritten Abschnitt das Eis zu brechen. Marti schiesst von der blauen Linie, ein Slowake lenkt vor dem Tor ab: 3:2. Die Schweiz legt wieder vor – und sucht in der Folge den vierten Treffer. Niederreiter hat gleich zwei Mal das 4:2 auf dem Stock. Während von den Slowaken kaum mehr etwas kommt. Auch nicht, als sie ihren Goalie durch einen sechsten Feldspieler ersetzen. Haas trifft zum 4:2 ins leere Tor.

