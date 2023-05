Gute WM, schlechte WM? Darum ist das Deutschland-Spiel so brisant

Die Frage musste kommen. Zu frappant sind die Analogien. 2021, vor zwei Jahren, fand die Eishockey-WM in Riga statt – wie dieses Jahr. Die Schweiz traf in den Viertelfinals auf Deutschland – wie dieses Jahr. Sie ging als Favoritin in die Partie – wie dieses Jahr. Und sie verlor dramatisch nach einem Gegentor in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit und nach Penaltyschiessen. Also, Gaëtan Haas, 2021 schon dabei, kommen jetzt die Erinnerungen hoch? «Was geschehen ist, ist geschehen.