Grosse Play-off-Ambitionen beim Prättigauer Eishockeyteam

Im Sportpark Bergholz wurden schon manche (Eishockey-)Schlachten geführt. Die besten Tage des EC Wil liegen zwar zurück, die St. Galler stellen aber auch in diesem Jahr eine kampfstarke Mannschaft. Als solche hat sich auch der HC Prättigau-Herrschaft in den letzten Wochen in der 1. Liga präsentiert. Auch wenn er sich durch die Zuzüge einiger Churer MHL-Akteure vor der laufenden Saison verstärken und damit an Spielstärke zulegen konnte, sind Kampf und Einsatz die wichtigsten Tugenden geblieben.