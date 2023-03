Grosse Enttäuschung für den EHC Chur

Der EHC Chur stieg als haushoher Favorit in die Viertelfinalserie der MyHockey League gegen Hockey Huttwil. Die Bündner hatten die Qualifikation auf dem zweiten Platz abgeschlossen, während sich die Oberaargauer haarscharf für die entscheidende Meisterschaftsphase qualifizierten. Nach vier Spielen ist die Best-of-5-Serie denn auch zu Ende – am Ende schwingt aber nicht Chur obenaus, sondern der Aussenseiter.

Nach der 1:5-Heimniederlage im dritten Spiel stand der EHC mit dem Rücken zur Wand und brauchte am Samstag auswärts dringend einen Sieg, um die Serie in einer Finalissima im Thomas-Domenig-Stadion doch noch für sich zu entscheiden. Im vierten Spiel zerschlugen sich die Hoffnungen darauf aber schon früh. Bereits nach 13 Minuten und 25 Sekunden führte Huttwil mit 3:0. Sandro Hain, Joel Bieri und Jan Petrig brachten die Hausherren früh auf Halbfinalkurs. Das erste Tor kassierte Chur, während es mit einem Mann mehr spielte. Das zweite in Unterzahl. Die Special Teams machten also den Unterschied aus.

Mischa Bleiker brachte im Mitteldrittel die Hoffnung zurück. Er traf kurz nach Spielmitte in Überzahl. Es sollte aber der einzige Churer Treffer an diesem Abend bleiben. In der 48. Minute entschied Michael Ruch die Partie mit einem Penaltytreffer zu Gunsten der Huttwiler.

Für Chur geht damit nach einer erfolgreichen Qualifikation die Saison abrupt zu Ende. Das Ziel in der Bündner Hauptstadt war der Meistertitel, obwohl man sich vor wenigen Wochen noch gegen einen Aufstieg in die Swiss League entschieden hatte. Nun ist die Reise früher fertig, als man sich dies erhofft hatte.

Arosa im Halbfinal

Im Gegensatz zum EHC Chur hat sich der andere Bündner MyHockey-League-Verein Arosa bereits am letzten Donnerstag für den Halbfinal qualifiziert. Die Schanfigger gewannen die Serie gegen Seewen gleich mit 3:0 und treffen nun im Halbfinal entweder auf Huttwil oder den direkten Aufstiegskonkurrenten Martigny.