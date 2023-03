Gewinner zwischen Arosa und Martigny wird in die Swiss League aufsteigen

Seit Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ist es amtlich. Der HCV Martigny ist der Gegner des EHC Arosa im Play-off-Halbfinal. Dreimal standen sich die beiden Vereine in dieser Saison in der MHL schon gegenüber. Je einen Sieg gab es in der Qualifikation. Den Cupfinal in Luzern gewannen die Walliser knapp mit 2:0. David Rattaggi sagt, dass alles, was war, nun «nichts mehr zählt. In den Play-offs ist alles möglich. Jedes Spiel beginnt mit 0:0. Für uns spricht allerdings, dass wir mit einem Heimspiel beginnen können».