Fussball, Mitternachtsstau und Fondue Chinoise – die anderen Play-off-Geschichten

Fliegende Fussbälle

Eishockeyfans sticheln gern gegen Fussball. Und umgekehrt. Aber: Eishockeyspieler sind oft gar nicht mal so schlecht mit dem Ball am Fuss. Das One-Touch (Jonglieren mit dem Fussball, wobei nur eine Ballberührung erlaubt ist und der Ball nie zu Boden darf), gehört zum Standard-Aufwärmprogramm. Auch bei den ZSC Lions, die vor den beiden Partien in Davos jeweils vor dem Stadion etwas kickten. Blöd nur, dass die fussballerischen Qualitäten doch nicht ganz so gut sind wie jene am Puck und der Ball so plötzlich auf einem Vordach des Stadions landete.