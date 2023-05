Fünfter WM-Sieg: Schweiz schlägt auch Rekordweltmeister Kanada

Das Spiel

Was bringt das Kräftemessen mit dem ersten «Grossen» an dieser WM? Erst einmal nichts Gutes! Nach wenigen Sekunden muss Glauser bereits auf die Strafbank, die Schweiz in Unterzahl. Aber das Boxplay funktioniert hervorragend. Kein einziger Abschluss kommt auf das Tor von Genoni. Zwischenzeitlich spielen sich die Schweizer gar die Scheibe hin und her – unter tosendem Applaus der vielen Schweizer Fans im Stadion. Gefährlich wird's erst, als die Schweizer wieder komplett sind. Genoni hält seinen Kasten an dieser WM aber weiter sauber. Und: Die Schweizer setzten vorne erste Ausrufezeichen. Fiala und Malgin vergeben die besten Möglichkeiten. Richtig gefährlich wird's im danach im ersten Überzahlspiel der Schweizer. Gleich mehrmals hat die NHL-Formation den ersten Treffer auf dem Stock. Das Powerplay gibt der Schweiz Schwung, sie ist auch in der Folge das bessere Team. Glauser vergibt aus wenigen Metern, Simion aus der Distanz. Und so gehts torlos in die Pause.

Die Schweizer sind auch zu Beginn des zweiten Abschnitts das bessere Team. Bis sich Niederreiter etwas provozieren lässt und für zwei Minuten auf die Strafbank muss. Dass der Churer zuvor übel mit einem Schlittschuh ans Bein getreten wurde, übersehen die Schiedsrichter. Genoni bewahrt die Schweiz im Boxplay mit zwei Grosstaten vor dem Rückstand, beim Schuss von Toffoli ist er dann erstmals an diesem Turnier geschlagen. Die Reaktion der Schweizer? Sie machen einfach weiter. Und werden für ihre Bemühungen endlich belohnt. Hischier beweist sein feines Händchen und lupft die Scheibe ins Tor. Die Schweizer drücken weiter: Kommen durch Moser und Bertschy zu den nächsten Möglichkeiten. Und sie kommen zum zweiten Tor. Marti zieht in der 37. Minute von der blauen Linie ab. Simion reagiert sofort auf den Abpraller und versorgt die Scheibe im Netz.

Im dritten Abschnitt passiert lange nichts. Und das ist aus Schweizer Sicht gut so. Denn: Die Kanadier kommen kaum gefährlich vor das Tor Genonis. Ganz anders die Schweiz. In der Schlussphase ist es Andres Ambühl, der zwei Mal konsequent nachsetzt und das 3:1 macht. «Schwiizer Nati» schallt es durch die Arena. Hischier vergibt solo die Chance, um mit dem 4:1 den Deckel drauf zu machen. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende erhalten die Schweizer Festspiele einen Dämpfer. Carcone lenkt einen Distanzschuss von Hunt unhaltbar ab. Nur noch 3:2. Die Kanadier nehmen den Goalie raus, probieren es mit einem sechsten Feldspieler. Die Schweiz bringt das Ding aber über die Zeit und feiert den fünften WM-Sieg!

Das fiel auf