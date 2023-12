Fünf Meistertitel mit dem HCD: Beat Forster gibt Rücktritt bekannt

Die Zahlen sind beeindruckend: 1140 Partien in der National League, sechs Meistertitel (fünf davon mit dem HCD), zweimal Sieger am Spengler Cup. Nun zieht Beat Forster mit 40 Jahren einen Schlussstrich. In den sozialen Medien gibt der heutige Biel-Verteidiger seinen Rücktritt per Ende Saison bekannt.

Forster lancierte seine Karriere einst beim SC Herisau. Einen Grossteil seiner Laufbahn machte er danach beim HC Davos, wo er in der Saison 2000/01 unter Arno Del Curto sein Debüt in der höchsten Spielklasse gab und zwei Mal den Meistertitel gewann. Nach einem dreieinhalb Jahre langen Abstecher zu den ZSC Lions (inklusive einem weiteren Titel) kehrte er 2009 zum HCD zurück. 2009, 2011 und 2015 war Forster erneut Teil der HCD-Meistermannschaft.

2017 folgte schliesslich der Wechsel nach Biel. Mit den Seeländern stand der Verteidiger im Frühling im Play-off-Final, verlor diesen aber gegen Servette.