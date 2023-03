Frauenteams: Der HCD und die Lakers spannen zusammen

Die stiefmütterliche Behandlung des Schweizer Fraueneishockeys durch die National-League-Klubs ist zumindest auf dem Papier mittlerweile Geschichte. Der EV Zug investiert eine siebenstellige Summe in die Förderung der Frauen. Der ZSC hat schon länger ein Frauenteam unter sich, muss nun aber auch finanziell nachziehen. Und der HCD übernimmt ab kommender Saison die Thurgauer Frauen in der obersten Liga.

Damit dieses Team auch auf einem Fundament steht, suchen die Bündner schon länger nach einem Partner im Unterland für eine Zusammenarbeit. Wie die «Südostschweiz» nun erfahren hat, kommt es zu einer Zusammenarbeit zwischen dem HCD und den Lakers. Die Bündner bestätigen dies am Montagmittag in einer Medienmitteilung.

Die jungen Spielerinnen sollen weiterkommen

In Rapperswil-Jona gibt es heute zwei Frauenteams in der SWHL B und D. Diese mussten bisher aber mehrheitlich eigenständig agieren, die Unterstützung durch den Dachverein hielt sich in engen Grenzen. Das soll sich nun ändern. Auch die Lakers sind bestrebt, ins Fraueneishockey zu investieren und die Professionalisierung voranzutreiben.

Mit der Zusammenarbeit zwischen Davos und Rapperswil wird das Fraueneishockey in der Ostschweiz auf die beiden Eishockey-Leuchttürme konzentriert. Man will das Förderprojekt «Girls Ost» weiterentwickeln. Ziel dieses Projekts ist es, «dass junge Spielerinnen in ihrer Wohnregion gefördert und auf Einsätze fürs Women’s League Team in Davos vorbereitet werden können», wie es in der Mitteilung heisst.

Grösseres Einzugsgebiet in der Ostschweiz

Umgekehrt können HCD-Spielerinnen, die noch nicht für den Einsatz in der höchsten Liga bereit sind, im Ausbildungsteam der Lakers wichtige Erfahrungen sammeln. Damit wollen die beiden Klubs mit einem noch grösseren Einzugsgebiet das Fraueneishockey in der Ostschweiz aufs nächste Level bringen und den Hockeyspielerinnen mehr Trainingsmöglichkeiten bieten.

Noch sei nicht ausgeschlossen ist, dass der HCD die Zusammenarbeit mit weiteren Teams eingehen wird. Ein Ausbildungsteam in der zweithöchsten Frauenliga in der Region Thurgau sei weiterhin ein Thema, schreiben die Bündner weiter.