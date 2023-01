Erstes Gastteam bekannt: Frölunda kommt an den Spengler Cup nach Davos

Das Teilnehmerfeld für den 95. Spengler Cup nimmt schon früh im Jahr Formen an. Wie das Organisationskomitee des Spengler Cups in einer Medienmitteilung schreibt, nimmt das schwedische Topteam Frölunda an der 95. Austragung des Traditionsturniers in Davos teil. Bereits 2021 wäre eine Teilnahme des Teams aus Göteborg geplant gewesen. Nach der kurzfristigen Absage aufgrund der Pandemie blieb es damals beim Versuch.