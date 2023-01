Erste Lösung nach Nygren-Ausfall: Heinen hilft beim HCD aus

Damit steht Heinen dem HCD in den Spielen gegen Fribourg-Gottéron (heute, 19.45 Uhr), am Samstag gegen Zug und in der kommenden Woche gegen Biel, Lausanne und Langnau zur Verfügung. Ehe er dann wieder zu den Wallisern zurückkehren und mit Visp die Saison zu Ende spielen wird.