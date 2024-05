Er spielte über zehn Jahre beim HCD: Dieser Verteidiger wechselt zu den SCL Tigers

Mo. 13.05.2024 - 20:06

Ex-HCD-Verteidiger Paschoud spielt neu für Langnau

Neuer Klub für Claude Paschoud. Nach einer Saison beim SC Bern (41 Spiele) wechselt der Verteidiger per sofort zu Langnau. Im Emmental unterschreibt der 30-Jährige einen Vertrag bis 2026. Paschoud stammt aus dem Nachwuchs des HC Davos und gilt als HCD-Urgestein. Für die Bündner machte er in der Saison 2012/13 sein Debüt in der National League. Bis 2023 stand er danach ununterbrochen im Kader des HCD, feierte 2015 den Schweizermeistertitel. In den letzten HCD-Jahren erlebte Paschoud auch die Schattenseiten des Eishockeyspiels. Im November 2018 wurde er in einem Heimspiel gegen Lausanne aus kurzer Distanz am Kopf getroffen. Später lautet die Diagnose: Hirnerschütterung. Zwei Comeback-Versuche 2019 und 2020 scheitern. In einer Dokumentation des TV-Senders MySports sagte Paschoud einst: «Da merkte ich, dass es nicht mehr nur um den Spieler Claude geht, sondern um den Menschen Claude, der beschwerdefrei und glücklich sein möchte im Leben.» Mittlerweile ist Paschoud zurück. Bei einem neuen Klub.