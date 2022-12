Er sorgt am Spengler Cup für Hamburger, Chicken Nuggets und Getränke

von Roman Michel und Lars Morger

500 Hamburger, fast so viele Würste und 200 Portionen Chicken Nuggets pro Spiel. Die Besucherinnen und Besucher der Spengler-Cup-Spiele sind hungrig. Und durstig. Pro Zuschauer kommen eineinhalb Portionen Getränke dazu. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht es ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Die Logistik, die Disposition, die Lagerung. Sie alle müssen miteinander funktionieren, damit am Spengler Cup jeder Zuschauer im Stadion das bekommt, was er sich wünscht.