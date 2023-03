«Er ist ein guter Lehrer» - das sagt HCD-Sportchef Jan Alston zum neuen Trainer

Wenn Jan Alston beginnt, über Josh Holden zu sprechen, gerät er schnell ins Schwärmen. «Er bringt extrem viel Leidenschaft mit. Er ist ein Lehrer, ein Kommunikator, ein Mann mit Führungsqualitäten», so der Sportchef des HC Davos über seinen neuen Trainer. «Und er trägt die Strategie des HCD mit.» Heisst: Holden ist bereit, die Balance zu schaffen zwischen Erfolg und Integration von jüngeren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.

Die fehlende Erfahrung als Cheftrainer war Thema in den verschiedenen Gesprächen mit Holden. Alston ist aber überzeugt, dass diese keine Rolle spielt. «Er profitierte als Assistent in Zug von einem tollen Chef. In der EVZ Academy konnte er viele Erfahrungen im Umgang mit jungen Spielern sammeln.»