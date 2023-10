Engadiner in Rage: Wohlwend verliert komplett die Nerven

Damit spielt Wohlwend wohl auf Dubés Modegeschmack an. Der 46-Jährige gilt als sehr modebewusst. Und er überrascht auch mal mit überraschender Kleiderwahl. Etwa im Dezember 2022, als er gegen Servette im Grinch-Outfit hinter der Bank steht.

Aber zurück zu Wohlwend. Der Bündner ist bekannt für sein dünnes Nervenkostüm. In Erinnerung etwa die Play-off-Halbfinals 2022. Wohlwend, damals noch Trainer des HC Davos, warf in der zweiten Partie gegen Zug mehrere Flaschen aufs Eis, wurde von den Schiedsrichtern mit einer Disziplinarstrafe in die Garderobe geschickt.