Emotionale Worte: HCD-Verteidiger Schneeberger spricht erstmals nach Autounfall

Es sind 140 Sekunden, die unter die Haut gehen. In einem Video auf dem klubeigenen Instagramkanal spricht HCD-Verteidiger Noah Schneeberger erstmals über seinen Gesundheitszustand nach seinem schweren Autounfall Mitte Oktober. Das Auto, in dem der 35-Jährige sass, kollidierte in der Galerie Salezertobel beim Dorfeingang von Davos mit einem Sattelschlepper. Schneeberger musste mit dem Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden, wurde dort operiert. «Von der stationären Reha, über den Rollstuhl bis zu den Krücken durfte ich alles durchleben», schildert Schneeberger die letzten Wochen. «Langsam gehe ich nun zurück ins normale Leben.» Der Berner, im Sommer zum HCD zurückgekehrt, geht noch immer an Krücken, darf diese zuhause mittlerweile aber ab und zu ablegen. «Es ist ein steiniger Weg», sagt Schneeberger. «Ein Weg aber, auf dem jeder kleine Fortschritt Freude macht.»