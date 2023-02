Eishockeytrainer Andy Ritsch – eine Rückkehr auf Zeit

An der Werkhofstrasse gleich neben dem Bahnhof in Maienfeld befindet sich seit bald drei Jahren das neue berufliche Betätigungsfeld von Andy Ritsch. Der ehemalige Schweizer Meister im Eishockey ist als Firmeninhaber mit dem Verkauf von Mährobotern beschäftigt. Stolz präsentiert er ein gefragtes Modell im Sortiment, «den Ferrari unter den Mährobotern», wie Ritsch betont. Die Chance zur Übernahme ergab sich durch eine lange Freundschaft mit seinem Vorgänger. Ritsch nahm sie gerne an. «Irgendwie war das Feuer fürs Eishockey nach so langer Zeit erloschen», sagt er.