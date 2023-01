Eishockeyfest im Engadin

Viel Zeit und Herzblut stecken in der «Pitas Hall of Fame», wie Daniel Pita sein Eishockey-Zimmer nennt. Nur Trikots von ehemaligen Eishockeyanern von nationaler Bedeutung hängen an den Wänden. Alle sind professionell eingerahmt – und signiert. Dem 42-jährigen Pita bedeuten sie viel. Schöne Erinnerungen und langjährige Freundschaften sind damit verbunden. Begonnen hat alles vor 13 Jahren beim Abschiedsspiel von Nationaltrainer Patrick Fischer. Der seit 16 Jahren in Untervaz lebende Lastwagenchauffeur war damals in der Bossard Arena in Zug mit dabei.