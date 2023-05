Eine erste Niederlage und die Chance auf eine Revanche

Es ist eine spezielle Stimmung, unten, in den Katakomben der Riga-Arena, als die Schweizer Spieler in der Interviewzone erscheinen. Da ist Enttäuschung über die erste Niederlage in diesem Turnier. 3:4 verliert die Schweiz das letzte Vorrundenspiel gegen den Gastgeber Lettland nach Verlängerung. «Uns hat der letzte Biss gefehlt», sagt Stürmer Gaëtan Haas. Und da ist der Blick nach vorne. Richtung Donnerstagnachmittag. Deutschland heisst der Gegner im Viertelfinal. Das erfahren die Schweizer rund fünf Stunden vor dem ersten Bully.