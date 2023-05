Ein Zoobesuch und eine Busfahrt inklusive Massage

Irgendwann kommt das Loch immer. Mal etwas früher, ein anderes Mal etwas später. Mal etwas heftiger, ein anderes Mal etwas weniger. Bei mir kam es dieses Mal relativ früh. Und relativ heftig – am vergangenen Freitag, nach etwas mehr als einer Woche in der WM-Bubble. Ja, manchmal fühlt man sich in diesem Turnierleben tatsächlich wie in einer Blase. Das Leben spielt sich ab zwischen Hotel, Medienzentrum und Stadion. Man weiss, dass morgen der Match gegen Kanada ist. Übermorgen jener gegen Tschechien. Aber ob es jetzt Samstag ist oder schon wieder Montag?