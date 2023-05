Ein vierter Sieg, ein Rekord und ein perfekter Härtetest

Am spielfreien Mittwoch organisierte der Schweizer Verband im Teamhotel in Riga einen Pressetermin für Medienschaffende. Der Stürmer Enzo Corvi sagte auf die Frage, ob die WM-Ausgabe 2023 die beste Ausgabe des Nationalteams in der siebenjährigen Ära von Trainer Patrick Fischer sei: «Ja, ich glaube, das könnte die beste sein.» Nico Hischier, nach dem Ausscheiden in der NHL zum Nationalteam gestossen, sagte: «Wir wissen, dass wir hier Geschichte schreiben können.»